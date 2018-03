Faire la queue pour la présidentielle: comment les Russes votent à l’étranger

Non seulement en Russie, mais également dans d’autres États aux quatre coins du monde, d’Israël à la France ou en Indonésie, des citoyens russes se rendent aux urnes en ce jour d’élection pour choisir leur Président. Dans certains bureaux, les électeurs ont dû faire la queue.

Les ambassades et consulats de Russie dans plusieurs pays à travers le monde ont ouvert leurs portes dimanche aux citoyens russes. Dans certaines villes, comme à Munich ou Paris, les gens ont constitué des queues afin de voter.

«Le taux de participation est élevé à Munich», a indiqué sur Twitter la mission diplomatique de Russie dans cette ville allemande.

​De nombreuses personnes sont également venues à l'ambassade de Russie à Paris.

Comme l'a signalé la mission diplomatique russe à Pyongyang, le vote s'est terminé avec un taux de participation de 100%.

«Le 18 mars, à 20h00 heure de Pyongyang [12h30 heure de Paris, ndlr], le vote pour les candidats à la présidentielle s'est terminé au bureau de vote 8163. 112 personnes ont pris part aux élections: la participation électorale a été de 100%!»

​En Israël, les citoyens russes font la queue depuis huit heures du matin, d'après un utilisateur de Twitter.

С 8 утра Израиль стоит в очередях на избирательных участках #выборы2018 pic.twitter.com/JG5aISD7S0 — MJ (@MoscovJew) 18 марта 2018 г.

​Plusieurs personnes ont voté au Cambodge, au Vietnam, en Arménie, en Indonésie ou encore en Thaïlande.

​En Arménie, un couple de jeunes mariés s'est même rendu dans le bureau de vote.

В свой самый важный в жизни день не забыть и о гражданском долге ☝🏻Желаем счастья и долгих лет в дружном и крепком браке! 💐 pic.twitter.com/KUfAZMmiJg — ПосольствоРФвAрмении (@rusembassyARM) 18 марта 2018 г.

​Comme l'a noté la rédactrice en chef de Sputnik Margarita Simonian, des files d'attente considérables ont également été à observer à Chypre et dans la capitale du Kirghizstan, Bichkek.

En Russie, les gens sont aussi nombreux à participer au suffrage.

«À 14h00, […] le taux de participation est de 34,72%», a déclaré le président adjoint de la Commission électorale centrale, Nikolaï Boulaev, ajoutant que «dans la plupart des régions, il est plus élevé qu'en 2012».

​Il y a huit candidats dans le bulletin de vote, le nombre maximal de candidats depuis 2000, ou sept personnes étaient en lice. Parmi les candidats de 2018 on trouve: le Président actuel Vladimir Poutine, candidat indépendant, le leader du LDPR Vladimir Jirinovski, le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine, le président du Parti de la croissance Boris Titov, la candidate de l'Initiative civile Ksénia Sobtchak, le candidat de l'Union populaire russe Sergueï Babourine, le dirigeant du parti Iabloko Grigori Iavlinski et le candidat des Communistes de Russie Maxime Souraïkine.

La présidentielle a lieu dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter.