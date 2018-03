Etant allés voter massivement, les Russes étonnent un journaliste de CNN

Le journaliste Matthew Chance de CNN, qui a couvert le déroulement de l'élection présidentielle de ce dimanche en Russie, s'est dit surpris de l'activité manifestée par les Russes lors de l'élection.

Dans un reportage diffusé en direct depuis un bureau de vote, il s'est dit étonné de l'optimisme éprouvé par les Russes venus accomplir leur devoir électoral. Surtout que le nombre de candidats était «très limité», a-t-il affirmé, constatant que ceux qui souhaitaient voter devait faire la queue pour obtenir leur bulletin.

«Nous pensions que l'état d'esprit serait plutôt apathique. Mais en réalité, au moins dans ce bureau de vote dans le centre de Moscou, c'est très animé», a-t-il indiqué.

Matthew Chance a même publié sur sa page Twitter une vidéo avec des Russes dansant à l'entrée de leur bureau de vote.

La présidentielle s'est tenue dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes sont appelées à voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.