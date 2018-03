Vladimir Poutine désigne les priorités de son 4e mandat

Vladimir Poutine a désigné les priorités de son quatrième mandat lors de sa rencontre avec les coprésidents de son QG de campagne. Définissant la politique intérieure comme sa plus grande priorité, il estime que la chose la plus importante est d'assurer la croissance de l'économie russe en mettant l'accent sur l'innovation.

«C'est le développement du système de santé, de l'éducation, de l'industrie, comme je l'ai déjà dit, des infrastructures et bien d'autres domaines indispensables pour avancer et augmenter le niveau de vie de nos concitoyens», a-t-il ainsi déclaré.

Par ailleurs, le dirigeant russe a précisé que les questions de la sécurité et de la défense ne seraient pas non plus ignorées.

«On ne peut pas s'en passer. Toutefois, le plus important pour nous c'est l'ordre du jour intérieur», a souligné M.Poutine.

Ayant dépouillé 99,94% des votes, la Commission électorale centrale affirme que Vladimir Poutine, candidat indépendant, a été réélu avec 76,69% des voix. Le taux de participation s'est chiffré à 67,47%.

La présidentielle russe s'est tenue le 18 mars 2018 dans les 85 régions du pays et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes ont pu voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, ont également participé à l'élection.