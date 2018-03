«Les mots de reconnaissance ne suffisent pas»: Poutine s’adresse à la population (Vidéo)

56.430.712, soit 76,69% de la population: tel est le nombre exact de personnes ayant soutenu la candidature de Vladimir Poutine lors du scrutin du 18 mars. Les résultats définitifs ayant été rendus publics, le chef de l’État s’est adressé à la population, expliquant que ses mots de reconnaissance prononcés dans le centre de Moscou ne suffisaient pas.

Il a donc remercié ses concitoyens pour leur soutien «sans précédent», soulignant qu’une telle consolidation était très importante.

«Je prends conscience de ma responsabilité colossale devant les citoyens de Russie, devant le pays. Tout ce dont j’ai parlé pendant la campagne électorale doit être fait», a-t-il souligné.

Et de rappeler les tâches qu’il avait fixées dans le message, précisant qu’il s’agissait d’un plan «net, concret et circonstancié de nos efforts communs».

«Je suis sûr qu’il est réaliste, correct et bien fondé. Je voudrais souligner que toutes les décisions qui seront adoptées, même les plus difficiles, ne proviendront que de la nécessité de surmonter les retards dans certains domaines, d’assurer un développement dynamique du pays et une nouvelle qualité de la vie des citoyens, de faire face aux défis historiques auxquels nous nous heurtons», a précisé le Président.

Il s’est en outre adressé aux personnes ayant voté pour un autre candidat, expliquant qu’il éprouvait du respect pour leur position et que les opinions politiques ne devaient pas être un obstacle.

«Nous sommes tous patriotes, nous avons un souci commun: l’avenir de la Russie et son épanouissement», a encore indiqué le Président.