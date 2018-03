Les terroristes en Syrie sont armés et financés de l’étranger, selon l’état-major russe

Les groupes militaires illégaux en Syrie sont armés, financés et gérés depuis l’étranger, selon le général Valeri Guerassimov, chef de l’état-major russe.

«Prenons la Syrie. Avant l'engagement de la Russie dans le conflit aux côtés du gouvernement, ce pays a mené pendant plus de quatre ans une guerre non déclarée pour son droit à exister. Il n'y a pas de réponse exhaustive à la question de savoir quand les troubles intérieurs ont dégénéré en conflit militaire. Aucun État n'a ouvertement déclaré la guerre à la Syrie, mais toutes les unités militaires illégales sont armées, financées et gérées depuis l'étranger», a déclaré Valeri Guerassimov, intervenant à l'Académie militaire de l'état-major.

© AP Photo/ Susannah George Lavrov fustige l’implication dissimulée de l’Occident dans la guerre en Syrie

Il a souligné que le nombre de participants au conflit s'était multiplié en Syrie.

«Outre les forces gouvernementales, on y voit la participation de la population, mais aussi d'unités terroristes et extrémistes», a ajouté le chef d'état-major.