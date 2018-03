À quand le début de la réalisation du nouveau programme de Poutine?

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a révélé quand commencerait la réalisation du nouveau programme présidentiel.

«Le Président a un programme concret qu'il a expliqué. Il a été exprimé lors de son message adressé à l'Assemblée fédérale. Maintenant, il sera concrétisé et exécuté juridiquement. Lorsque le nouveau cabinet des ministres sera [formé, ndlr], la réalisation du programme commencera», a-t-il ainsi déclaré dans une interview à la chaîne de télévision Mir 24.

M.Peskov a également précisé qu'il y aura prochainement une «feuille de route» qui prévoit le développement de tous les secteurs de l'économie, de la sphère sociale, technologique ainsi que le renforcement de la défense.

Ayant été réélu Président avec 76,69% des suffrages lors du scrutin qui s'est déroulé le 18 mars, Vladimir Poutine a désigné les priorités de son quatrième mandat lors de sa rencontre avec ses responsables de campagne. Définissant la politique intérieure comme sa plus grande priorité, il estime que la chose la plus importante est d'assurer la croissance de l'économie russe en mettant l'accent sur l'innovation.

Par ailleurs, le dirigeant russe a précisé que les questions de la sécurité et de la défense ne seraient pas non plus ignorées.