Le Kremlin précise en quoi le nouveau mandat de Poutine sera différent

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a cité les grands axes des actions de Vladimir Poutine au cours de son prochain mandat.

«C'est une symbiose entre Poutine que nous connaissons bien et autour duquel nous nous unissons et Poutine qui comprend ce dont nous aurons besoin à l'avenir, qui a une vision beaucoup plus large que le simple électeur. Les gens savent que si Poutine dit qu'il sait où aller et comment, il ne lance pas de paroles en l'air. Poutine a prouvé plus d'une fois qu'il n'était pas populiste», a souligné Dmitri Peskov dans une interview à la chaîne de télévision russe NTV.

Il a indiqué que, lors du nouveau mandat, le Président commencerait par concerter «la feuille de route de l'application du message [au parlement, ndlr]».

Ensuite, «il formera une nouvelle équipe qui ira de l'avant. C'est aussi bien le cabinet des ministres que l'administration présidentielle», a poursuivi Dmitri Peskov.

Il a fait remarquer que la priorité serait accordée aux affaires intérieures du pays, «aux problèmes qui se posent à nous». Toujours d'après Dmitri Peskov, le Président s'en occupe «24 heures sur 24, sans congés ni heures précises de travail».

© Sputnik. Alexei Druzhinin À quand le début de la réalisation du nouveau programme de Poutine?

Dans son message au parlement, Vladimir Poutine a parlé de la nécessité d'une percée technologique, a évoqué la baisse du niveau de pauvreté au moins de moitié et a présenté de nouveaux types d'armements pour garantir la sécurité du pays.

En début de semaine, lors de sa rencontre avec les coprésidents de son état-major de campagne, Vladimir Poutine a déclaré que la priorité de son nouveau mandat présidentiel serait accordée aux affaires intérieures. Selon lui, l'essentiel, c'est d'assurer la croissance de l'économie russe tout en lui conférant un caractère innovant. En outre, a fait remarquer le Président, une grande attention sera accordée à la garantie de la capacité défensive et de la sécurité du pays.

Lors de la présidentielle du 18 mars dernier, Vladimir Poutine a remporté une victoire éclatante en ayant totalisé 76,69% des voix.