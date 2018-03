Le bilan du terrible incendie en Sibérie augmente fortement

L'incendie dans le centre commercial Zimniaya Vischnia («Cerise d'hiver»), dans la ville sibérienne de Kemerovo, a coûté la vie à 37 personnes et a fait plus de 40 blessés, a confirmé le Comité d'enquête, tandis que le précédent bilan faisait état de plus de 10 morts et de dizaines de personnes disparues. Parmi les victimes, il y a au moins 11 enfants. 69 personnes sont toujours portées disparues, dont 40 enfants, selon la cellule de crise sur place.

«Selon les dernières informations, 36 personnes sur 43, qui ont eu besoin d'une aide médicale, restent à l'hôpital. Deux demeurent dans un état grave, deux avec des blessures», a appris Sputnik d'une source au sein de la cellule de crise.

La source a précisé que la plupart des victimes avaient été empoisonnées par des émanations de combustion, certaines ont été brûlées aux voies respiratoires.

Un total de 1.500 mètres carrés du bâtiment ont été saisis par les flammes dimanche dans l'après-midi. Alors que l'incendie se propageait, le toit de 1.200 mètres carrés s'est effondré. Le feu s'est déclaré au troisième et dernier étage du centre commercial. Le ministre des Situations d'urgence, Vladimir Poutchkov, a décrété l'état d'urgence dans la région de Kemerovo à la suite du sinistre.

Vladimir Poutine a ordonné à M.Poutchkov de se rendre dans la ville sibérienne et de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les familles des sinistrés. Le Président a exprimé ses sincères condoléances aux familles endeuillées et a souhaité une prompte guérison à tous les blessés.

Détails à suivre