La Russie commence la construction de sa nouvelle fusée lourde dernier cri Angara-A5

Les travaux visant la fabrication du lanceur lourd russe à construction modulaire Angara-A5, dont le lancement est prévu en 2021 depuis le nouveau cosmodrome Vostotchny, situé dans l'Extrême-Orient russe, ont débuté dans le Centre Khrounitchev de recherche et de production astronautique d'État.

«Le travail avec la coopération de fabrication et de livraison de matériaux, de matières d'œuvre et de fournitures extérieures pour la construction du lanceur lourd Angara-A5 a commencé», a communiqué le Centre.