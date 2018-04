Tragédie de Kemerovo: le gouverneur de la région présente sa démission

Une semaine après l'incendie meurtrier dans le centre commercial Zimniaya Vischnia (Cerise d'hiver) à Kemerovo, le gouverneur de la région, Aman Touleïev, a présenté sa démission.

«Le gouverneur de la région de Kemerovo, Aman Touleïev, s'est adressé au Président Poutine pour présenter volontairement sa démission», a annoncé dimanche à Sputnik le service de presse de l'administration régionale.

Dans une vidéo publiée sur le site de l'administration régionale, Aman Touleïev a déclaré que sa démission était la «seule décision juste» à prendre à la suite de cet accident dramatique qui a fait 64 morts, dont 41 enfants.

Il a également jugé «moralement impossible» de poursuivre ses fonctions «avec le poids d'un tel fardeau».

Vladimir Poutine a accepté sa demande de démission.

© Sputnik. Mikhail Klementiev Poutine évoque des intox de l'étranger sur la tragédie de Kemerovo

Aman Touleïev, 73 ans, est entré en politique à la fin des années 1980. Il a été placé à la tête de la région de Kemerovo en 1997, où il a été réélu quatre fois. Son mandat actuel devait toucher à sa fin en 2020.

Un total de 1.500 mètres carrés du centre commercial Zimniaya Vischnia ont été ravagés par les flammes le 25 mars dans l'après-midi. Le feu s'est déclaré au troisième et dernier étage du bâtiment où se trouvait une patinoire pour enfants, plusieurs salles de cinéma, un centre d'activités pour enfants et un club de remise en forme. Alors que l'incendie se propageait, le toit de 1.200 mètres carrés s'est effondré. Le drame a fait 64 morts, dont une majorité d'enfants, et de nombreux blessés. Suite à l'accident, un deuil de trois jours a été décrété dans la région de Kemerovo. Le Président Poutine a également décrété le 28 mars jour de deuil national en mémoire des victimes.