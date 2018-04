Un fragment coupé de la vidéo de l’incendie à Kemerovo publié sur la Toile

Sur les images publiées sur la Toile par un habitant de la ville de Kemerovo qui a perdu toute sa famille dans l'incendie meurtrier d'un centre commercial local, on peut voir le tout début de la tragédie, un morceau qui n’avait pas été rendu public jusqu’ici.

Igor Vostrikov, habitant de la ville sibérienne de Kemerovo qui a perdu toute sa famille dans l'incendie tragique de dimanche dernier, a présenté sur YouTube une nouvelle vidéo filmée pendant l'évacuation du centre commercial Zimniaya Vichnia («Cerise d'hiver»).

Selon lui, cet enregistrement de quatre minutes des caméras de vidéosurveillance avait été coupé dans les versions précédentes. Sur les images, on peut constater que le feu commence à se propager depuis la gauche et que la plupart des gens commencent à courir dans le sens opposé. Toutefois, certains se lancent vers le foyer, sans doute pour sauver leurs enfants. En moins d'une minute, la fumée gagne tout l'espace et empêche de filmer la suite.

© Sputnik. Andrey Lukovsky Tragédie de Kemerovo: le gouverneur de la région présente sa démission

Igor Vostrikov a également publié un fragment de la vidéo de la bousculade filmée par la caméra installée dans l'escalier. Ce dernier étant très étroit, un peu plus d'un mètre de large, les gens se massent sur les paliers.

«C'est horrible», a constaté Igor Vostrikov.

Il a souligné que toutes ses activités actuelles avaient pour but une réforme du ministère des Situations d'urgence.

© Sputnik. Mikhail Klementiev Poutine évoque des intox de l'étranger sur la tragédie de Kemerovo

Un important incendie a eu lieu le 25 mars dans le centre commercial de trois étages Zimniaïa Vichnia à Kemerovo, en Sibérie orientale. Le drame a fait 64 morts dont 41 enfants. Quelque 1.500 mètres carrés du bâtiment ont été ravagés par les flammes. Alors que l'incendie se propageait, le toit de 1.200 mètres carrés s'est effondré. Le foyer se trouvait à l'étage supérieur du bâtiment où se trouvaient plusieurs salles de cinéma, des attractions et des espaces de jeux pour enfants.

L'enquête a retenu deux hypothèses: un court-circuit et un incendie criminel.

Suite à l'évènement, un deuil de trois jours a été décrété dans la région de Kemerovo. Le Président Poutine a également décrété le 28 mars jour de deuil national en mémoire des victimes.