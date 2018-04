Affaire Skripal: le Royaume-Uni et les USA recourent au mensonge, estime Lavrov

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont cessé de sauver les apparences dans le cadre de l’affaire Skripal et recourent au mensonge et à la désinformation flagrante à l’encontre de Moscou, a déclaré Sergueï Lavrov.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, estime que les États-Unis, le Royaume-Uni ainsi que certains autres pays diffusent des propos mensongers au sujet de la soi-disant implication présumée de la partie russe dans l’affaire Skripal.

«En ce moment, nos partenaires occidentaux, je veux dire par là le Royaume-Uni, les États-Unis et certains autres pays qui les suivent aveuglément, ont oublié toute décence et ont recours à des mensonges purs et simples, à une désinformation flagrante», a-t-il dit.

Cependant, Moscou y répond «très calmement, froidement et insiste sur le fait que toutes les accusations doivent être justifiées par des faits», a poursuivi M. Lavrov.

«Il y a beaucoup de questions, et l'incapacité de nos collègues britanniques à y répondre ne signifiera qu'une seule chose – il s’agit d’une fiction, et plus particulièrement, d’une provocation grossière», a ajouté le diplomate.

«Lorsque nos collègues, j’ai récemment entendu l'interview de mon collègue français Jean-Yves Le Drian, disent: "Nous envoyons tant d'appels à la Russie, et tous restent sans réponse". Il n’y a qu’un seul appel: soit admettez que c'était un ordre du plus haut niveau, soit admettez que vous avez perdu le contrôle et que quelqu'un a volé une substance toxique et l'a utilisée au Royaume-Uni. Ce n'est pas sérieux, c'est indigne», a souligné le ministre.

En même temps, il y a des experts qui estiment que l’affaire Skripal pourrait «être bénéfique aux services secrets britanniques, qui sont connus pour leurs capacités à agir avec un permis de tuer» ainsi qu’au «gouvernement britannique , se trouvant dans une situation inconfortable, n’ayant pas tenu les promesses faites à ses électeurs concernant les conditions qu'il offrirait pour le Brexit», a dit M. Lavrov.