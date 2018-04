Pont de Crimée la nuit: les bâtisseurs testent l’éclairage (photos)

Les bâtisseurs du pont de Crimée ont testé l'éclairage de la partie automobile, annonce le centre d'information «Le Pont de Crimée».

La lumière a été allumée en mode test sur quatre sections du pont sur le tronçon plus proche de la côte de Taman. Ces travaux ont pris près de trois heures et ont été effectués à la tombée de la nuit.

«Le travail fait par les bâtisseurs et les électriciens correspond pleinement aux finalités du projet et garantit des conditions sécurisées et agréables à la circulation», a indiqué l'expert principal d'un des parties du projet du pont de Crimée, Alexandre Rusakov.

Les lampes sont totalement protégées des intempéries maritimes.

«Ce type de lampes est largement utilisé pour l'éclairage public, y compris pour des autoroutes, des tunnels et des aérodromes, partout où une bonne visibilité, quelles que soient les conditions météo, est nécessaire. C'est très important pour cette autoroute traversant le détroit de Kertch où le brouillard est fréquent», indique le communiqué du centre d'information.

На Крымском мосту зажги фонари



На одном из участков строящейся автодороги по Крымскому мосту выполнено тестовое включение наружного освещения. Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост", передает корреспондент https://t.co/dEuIOPfXmp. Тестово https://t.co/Q5oYxe8wWI pic.twitter.com/m2r32fPphI — Первый Крымский (@the1ru) 2 апреля 2018 г.

Lors de l'exploitation du pont, le système d'éclairage fonctionnera automatiquement. Mais, en cas de besoin, l'opérateur de gestion de la circulation routière pourra fonctionner en mode manuel. Il sera aussi capable de régler la luminosité de l'éclairage du pont et des routes d'accès.

«Le système créé sur le pont de Crimée assurera le fonctionnement ininterrompu de l'éclairage artificiel de l'autoroute dans l'obscurité tout en minimisant la consommation d'électricité», a ajouté le centre d'information.

Le pont ferroviaire et routier de Crimée, qui a reçu ce nom le 16 décembre dernier après la proclamation des résultats d'un vote électronique, sera le plus long pont de Russie. Il sera totalement ouvert à la circulation automobile d'ici à décembre 2018. Le projet aura couté 227,9 milliards de roubles (environ 3,6 milliards d'euros).