Centre commercial «Persée pour les enfants»: la cause de l'incendie déterminée

L'incendie dans le centre commercial «Percée pour les enfants» a été provoqué par une surcharge du réseau électrique entraînant un court-circuit, a annoncé à Sputnik une source dans les services d'urgence de la capitale.

Mercredi, un incendie qui s'était déclaré dans le centre commercial «Persée pour les enfants» à Moscou a fait un mort et six blessés. Au total, près de 600 personnes avaient été évacuées et 20 secourues par les pompiers.

Dans la nuit de mercredi à jeudi l'incendie a été éteint. Les enquêteurs ont établi que le foyer de l'incendie se trouvait au 6e étage occupé par des dépôts de tissus.

L'accident est survenu quelques jours après la tragédie de Kemerovo, où un important incendie a eu lieu le 25 mars dans le centre commercial de trois étages Zimniaya Vichnia. Le drame avait fait 64 morts dont 41 enfants. Quelque 1.500 mètres carrés du bâtiment avaient été ravagés par les flammes. Alors que l'incendie se propageait, le toit de 1.200 mètres carrés s'était effondré. Le foyer se trouvait à l'étage supérieur du bâtiment où se trouvaient plusieurs salles de cinéma, des attractions et des espaces de jeux pour les enfants.