Faites la connaissance de la Russe Véra, le premier avatar-recruteur du monde

Elle a une image virtuelle mais ne possède pas de corps. Elle n'existe pas dans le monde réel mais est capable de changer le futur. L'intelligence artificielle féminine baptisée Véra a été conçue par les Russes Alexandre Ouraksin et Vladimir Svechnikov dans le but de simplifier le processus de sélection des employés. D'après les deux développeurs, cette intelligence artificielle est un assistant utile aux hommes qui vise à les débarrasser de certaines tâches routinières et donc ennuyeuses.

Pour le moment, des entreprises comme PepsiCo, IKEA ou L'Oréal ont déjà «embauché» cette intelligence artificielle, ainsi que plusieurs autres entreprises en Russie, telles qu'Auchan, Raiffeisen bank ou Rostelekom.

Véra est en mesure d'accomplir plusieurs tâches que réalisent d'habitude au sein de leurs entreprises les responsables des relations humaines. En l'espace de quelques minutes seulement, elle peut faire une liste de sites avec des CV de candidats selon des critères pré-établis. Grâce aux nouvelles technologies, ce robot peut même appeler les candidats et reconnaître leurs voix.

© Sputnik. Maria Syumak Un robot trop bavard est rendu muet pour avoir importuné un ministre turc (vidéo)

Cerise sur le gâteau: Véra est capable non seulement d'envoyer la description d'un offre d'emploi aux candidats et même de les interviewer par vidéo-conférence. Elle est également est capable de débarrasser ses employeurs des doublures de CV en les supprimant automatiquement.

Comme l'indiquent aux médias russes les concepteurs de Véra, dans le futur ses capacités pourront être les mêmes que celles des hommes. D'après eux, pour éviter «la rébellion» des robots, sujet largement présenté dans les films fantastiques, il faut qu'ils soient conscients, et pour cela, il faudra leur faire apprendre beaucoup de choses.