La date de l’investiture de Vladimir Poutine précisée

Après que le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a évoqué l'investiture de Vladimir Poutine prévue pour début mai, le Kremlin a confirmé cette information.

«Oui», a répondu à Sputnik le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, à la question de préciser si l'investiture du dirigeant était fixée définitivement au 7 mai.

Plus tôt mercredi, le chef du gouvernement russe, Dmitri Medvedev, présentant un rapport annuel sur le travail du cabinet des ministres, a déclaré que ce rapport serait le dernier pour le gouvernement dans sa composition actuelle, car après l'investiture de Vladimir Poutine du 7 mai le gouvernement devrait rendre le pouvoir conformément à la constitution.

La présidentielle russe s'est tenue le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, ont également participé à l'élection. Vladimir Poutine a remporté une victoire éclatante en ayant totalisé 76,69% des voix.