Pour quelle raison les USA tentent-ils d’intimider la Russie?

Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, Washington a opté pour la mise en place d'un autre plan après avoir échoué à «mener un jeu diplomatique» contre la Russie.

«Malheureusement, sans avoir la possibilité de mener un jeu diplomatique contre nous et après avoir échoué dans leur jeu diplomatique au Proche-Orient et en Afrique du Nord, les États-Unis ont opté pour le plan B, à savoir les intimidations incessantes et les sanctions», a-t-elle déclaré lors d'une intervention en direct sur la chaine de télévision Rossia 24.

La diplomate a qualifié ce comportement de la partie américaine de composante d'une «grande stratégie».

L'ambassadrice des États-Unis à l'Onu, Nikki Haley, avait précédemment déclaré que de nouvelles sanctions étaient envisagées contre Moscou, en lien avec la situation en Syrie. Elle a fait savoir que des restrictions frapperaient les sociétés qui auraient fourni à la Syrie des technologies liées à la création d'armes chimiques. The Washington Post avait annoncé par la suite que Donald Trump avait donné un coup d'arrêt à de nouvelles restrictions.