La Russie a dévoilé de nouveaux drones d’attaque (images)

Pour l'heure, il y a très peu d'informations sur la famille de drones Korsar dévoilés pour la première fois dans la nuit du 26 au 27 avril à Moscou. On sait seulement que le drone de classe aéronef a une masse de 200 kg et une envergure de 6 mètres. Il est construit avec des matériaux composites. Doté d'une hélice propulsive, il est destiné à mener la reconnaissance, à assurer le fret, à attaquer des cibles au sol et à mener la lutte électronique.

Le drone peut être armé de missiles antichars radiocommandés Ataka et de roquettes universelles.

Les hélicoptères Korsar sont dotés de rotors contrarotatifs qui assurent une haute manœuvrabilité. À l'opposé des aéronefs de la même famille ayant besoin d'une piste d'atterrissage, les hélicoptères Korsar ne sont pas exigeants quant au terrain d'atterrissage et peuvent être utilisés au sol et en mer. Ils sont armés de missiles radiocommandés et non guidés.

Rappelons que plusieurs autres nouveautés seront présentées pendant le défilé du 9 mai prochain. Il s'agit notamment des véhicules de combat Terminator, des systèmes antiaériens mobiles Tor-M2 et des robots militaires Uran-6 destinés au déminage et Uran-9 pour des missions de reconnaissance.

Un autre engin inédit à avoir été dévoilé pendant la répétition de la nuit dernière est une motoneige biplace Berkout-2 ayant un habitacle chauffé et destinée à l'utilisation en Arctique.