Un autre sous-marin soviétique retrouvé dans le golfe de Finlande

Les participants de l'expédition «Hommage aux navires de la Grande Victoire» ont découvert et identifié au fond du golfe de Finlande le sous-marin soviétique Shtch-317, a déclaré à Sputnik le chef de l'expédition Konstantin Bogdanov.

«Au cours d'une campagne de combat, le Shtch-317 a coulé trois transports ennemis et en a endommagé un autre. Cette campagne est l'une des plus efficaces de l'histoire de la flotte sous-marine russe», a-t-il souligné.

Selon lui, il s'agit de l'un des sous-marins les plus mystérieux de la flotte de la Baltique car il existe beaucoup de versions de la fin tragique du submersible.

«Le navire a réussi à atteindre et presque forcer le barrage de mines Seegel près de l'île de Bolshoï Tyuters. Il a coulé presque à la toute dernière ligne de mines […]. Le navire gît à une profondeur de 78 mètres, immergé dans la vase» a ajouté M.Bogdanov.

L'expédition se poursuivra jusqu'au 9 mai. Son objectif principal est d'étudier un autre sous-marin soviétique découvert plus tôt dans la même zone.

Le Shtch-317 est un sous-marin diesel-électrique soviétique équipé de torpilles. Sa construction a été entamée à l'usine Marty à Leningrad le 23 juillet 1934. Un an après, il a été mis à l'eau et, le 1er novembre 1936, le navire a fait partie de la flotte de la Baltique. En juillet 1942, le sous-marin a coulé avec 41 membres d'équipage à son bord.