EN DIRECT Chars et missiles en plein centre de Moscou

Plus de 120 matériels militaires se trouvent actuellement au centre de la capitale russe provisoirement fermé à la circulation. Sputnik vous propose de suivre en direct les moments les plus forts de la dernière répétition nocturne du défilé de la Victoire qui aura lieu sur la place Rouge le 9 mai.

Plus de 150 matériels militaires (contre 114 en 2017), qui défileront sur la place Rouge de Moscou le 9 mai prochain, sont arrivés jeudi soir dans le centre de la capitale pour la dernière répétition nocturne.

La répétition du défilé consacré au 73e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 contre l’Allemagne nazie commencera ce soir à 22 heures.

Cette année, l’armée russe dévoile au public de tous nouveaux matériels dont le véhicule de soutien de chars Terminator, qui a participé à l’opération antiterroriste en Syrie, les systèmes de missiles sol-air S-400, le complexe robotisé multifonctionnel de déminage Uran-6, le robot de combat multirôle Uran-9, le premier drone de combat russe Korsar et le drone Katran, les systèmes antiaériens Pantsir-S et des motoneiges de combat.

© Sputnik . Alexander Vilf Répétition nocturne du Défilé de la Victoire sur la place Rouge 18

Tout le monde peut examiner les matériels militaires installés le long de la rue Tverskaïa de Moscou, aux abords de la place Rouge , avant le début de la répétition. D’ailleurs, les parties les plus secrètes des armes et matériels resteront couvertes par un camouflage.

Les spectateurs peuvent aussi voir les véhicules blindés Rakouchka, Boomerang et Taïfoun-K, les systèmes de missiles Iskander-M et Iars et le système antiaérien Bouk-M2.

Outre les matériels de guerre, le défilé comprendra 33 unités d’apparat comptant plus de 12.500 personnes qui accéderont à la place Rouge par un autre itinéraire. L’aviation participant au défilé de la Victoire répétera la parade aérienne à Moscou le vendredi 4 mai. Ainsi, les personnes rassemblées jeudi soir sur la rue Tverskaïa ne verront-elles que la partie motorisée de la répétition.