Quand un petit élan rend visite aux humains et monte avec eux dans le bus (vidéo)

Les animaux, nous ressemblent-ils bien plus qu'on ne le croit? Sont-ils eux aussi capables de fuguer? En Carélie (nord-ouest de la Russie), un jeune élan a quitté sa chère forêt pour rendre visite à... ses amis les hommes.

Ce petit élan est sorti de la forêt en Carélie (pays de lacs situé à la frontière de la Finlande) pour aller voir ailleurs.

Et non content de s'aventurer simplement jusqu'au premier arrêt de bus, il a décidé, sous les regards mi-étonnés mi-médusés des humains, de monter dans le véhicule.

Il semble pourtant que le conducteur ait refusé de lui vendre un ticket et le petit mammifère a dû descendre. Recueilli par le département local du ministère des Situations d'urgence, il a été remis au zoo local.