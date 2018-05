«L'appareil est tout»: le maire de Moscou vérifie le wifi dans les tunnels du métro

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, s’est félicité de la qualité du wifi dans le métro de la capitale où il est descendu spécialement pour tester la connexion. Le wifi est disponible dans les tunnels du métro de Moscou depuis 2014, à la différence de Paris où seulement quelques stations, et encore peu nombreuses, en sont dotées.

Le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, est passé faire un tour ce vendredi dans le métro de la ville pour vérifier la fiabilité de la connexion wifi. À en juger d'après la photo qu'il a publiée, le wifi fonctionne à merveille puisque les personnes à côté du maire ne remarquent même pas sa présence, plongées dans leurs smartphones.

«L'appareil est tout, la réalité n'est rien. J'ai vérifié le wifi dans le métro: il fonctionne», a écrit Sergueï Sobianine sur sa page Instagram.

Les Moscovites sont déjà habitués à surfer sur l'internet gratuit dans les profondeurs du métropolitain — le wifi est disponible sur toutes les lignes depuis décembre 2014, rappelle le journal Vetchernaya Moskva (Moscou Soir). Et ce, dans les tunnels. À la différence de Paris où le wifi n'est disponible qu'à certaines stations.

«J'ai été pris en photo par une Moscovite. Moi aussi j'ai fait une photo. Elle la verra peut-être sur Instagram.»

Selon la chaîne de telévision Moscou 24, lors de leurs déplacements dans les transports en commun, les Moscovites utilisent le wifi deux fois plus souvent que les habitants de Londres, New York, Sydney ou Hong Kong. Tous les jours, plus d'un million de personnes se connectent au réseau, tandis que le nombre total d'appareils enregistrés atteint les 20 millions.

En outre, la mairie indique que les Moscovites et les touristes disposent à l'heure actuelle du wifi gratuit dans 200 rues du centre-ville et dans 24 parcs.