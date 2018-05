Un homme ouvre le feu contre des agents du FSB à Nijni Novgorod

Les agents du FSB et les policiers ont neutralisé un homme ayant ouvert le feu lors d’un contrôle d’identité à Nijni Novgorod, en Russie centrale.

Un individu non identifié a ouvert le feu contre des agents de la police et du FSB vendredi 4 mai à Nijni Novgorod, puis s'est enfui dans un immeuble et s'est barricadé dans l'un des appartements.

«Compte tenu du danger de la situation, l'immeuble a été bloquée par les agents des forces spéciales du FSB et de la police, les résidents ont été évacués. À la demande de déposer les armes, le criminel a répondu par un refus et a ouvert le feu», a indiqué le FSB.

Lors de l'opération de neutralisation qui a suivi, trois agents ont été blessés.