Manifestation non autorisée à Moscou: provocations et interpellations

Une action de protestation non autorisée a réuni plus d’un millier de personnes au centre de la capitale russe. Environ 300 d’entre elles ont été interpellées pour atteinte à l’ordre public, d’après la police.

Quelque 1.500 personnes se sont rassemblées samedi sur la rue Tverskaïa de Moscou, non loin du Kremlin, en dépit du fait que la mairie avait autorisé la tenue d'une manifestation dans un autre endroit. La police a interpellé 300 protestataires, a annoncé à Sputnik le service de presse de la police moscovite.

«Près de 300 personnes ont été interpellées pour atteinte à l’ordre public pendant une action non autorisée au centre de Moscou. Elles pourraient être traduites en justice», a indiqué l’interlocuteur de l’agence.

Les manifestants ont occupé une partie de la place Pouchkine, de la rue Tverskaïa et des boulevards voisins et entravé la circulation automobile dans ce quartier vers 14h00 heure locale. Certains d’entre eux jetaient sur les policiers des bouteilles d’eau, des mottes de terre et des arbustes arrachés.

Selon Iana Lantratova, secrétaire du Conseil pour les droits de l’Homme auprès du Président russe, il y a eu plusieurs provocations, mais les actions de la police ont été plutôt correctes.

L’administration municipale avait proposé aux organisateurs de la manifestation de réunir leurs partisans le 5 mai sur l’avenue Sakharov, plus éloignée du centre-ville. Mais Alexeï Navalny, l’un des organisateurs, a invité à une marche non autorisée sur la rue Tverskaïa. La mairie a qualifié ces appels de provocation avant de promettre d’agir conformément à la législation. Le parquet de Moscou a prévenu M.Navalny qu’il ne devait pas violer les lois et la déléguée russe aux droits de l’Homme Anna Kouznetsova a exhorté à ne pas manipuler les enfants entraînés dans les actions de protestations.

La police a confirmé l’interpellation d’Alexeï Navalny pour organisation d’une action non autorisée.

Des manifestations d’opposition se sont également déroulées samedi dans d’autres villes russes. La police a interpellé au total quelque 800 personnes.