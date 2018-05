La répétition finale du défilé de la Victoire comme si vous y étiez

Le centre de Moscou est actuellement inondé de chars et de véhicules blindés en raison de la répétition finale du défilé de la Victoire qui se déroulera le 9 mai au matin sur la place Rouge.

Sputnik vous propose de suivre en direct les images de la dernière répétition de la parade dédiée au 73e anniversaire de la Victoire sur le nazisme.

Le défilé impliquera la participation de plus de 13.000 militaires, 159 chars et véhicules blindés, 75 avions et hélicoptères.

Cette année, l'armée russe dévoile au public de tout nouveaux matériels dont le véhicule de soutien de chars Terminator , qui a participé à l'opération antiterroriste en Syrie, les systèmes de missiles sol-air S-400, le complexe robotisé multifonctionnel de déminage Uran-6, le robot de combat multirôle Uran-9, le premier drone de combat russe Korsar et le drone Katran, les systèmes antiaériens Pantsir-S et des motoneiges de combat.

Les spectateurs peuvent aussi voir les véhicules blindés Rakouchka, Boomerang et Taïfoun-K, les systèmes de missiles Iskander-M et Iars et le système antiaérien Bouk-M2.