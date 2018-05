Poutine indique la tâche clé du gouvernement russe dans les années à venir

Vladimir Poutine a désigné les tâches clés de la politique intérieure de la Russie à la veille de son entrée en fonction officielle.

«En général, notre tâche clé pour les prochaines années est d'assurer une augmentation significative du revenu réel des citoyens, et il y a maintenant de bonnes bases pour cela: l'économie est devenue plus stable, elle a géré la forte baisse des prix du pétrole, les tentatives visant à faire pression sur le pays par le biais des sanctions et les changements du cadre politique global», a déclaré le Président, dont les propos sont relatés dans un communiqué de presse du Kremlin publié ce lundi.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev Le Kremlin dévoile ce qu’il sait des préparatifs de l’investiture de Poutine

Poutine a indiqué que les actions du gouvernement avaient permis de surmonter le marasme économique, et d'assurer la restauration et la revitalisation de nombreux secteurs.

Poutine a en outre souligné que l'augmentation des salaires des employés de l'État, y compris des médecins et des enseignants, constituait un résultat important.

Auparavant, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, avait indiqué que Vladimir Poutine avait réuni les membres du gouvernement au Kremlin et les avait remerciés pour leur travail.

Vladimir Poutine a été réélu Président en mars, son investiture est prévue ce lundi.