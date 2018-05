Pour Vladimir Poutine, la Russie est comme le phénix

Vladimir Poutine, qui vient d'être réinvesti à la tête de l'État, a promis de tout mettre en œuvre pour assurer un avenir prospère et paisible à sa patrie et a comparé la Russie au phénix renaissant de ses cendres, car elle a toujours su au cours de son histoire surmonter les obstacles et poursuivre sa marche en avant.

Service de presse du Président La cérémonie d’investiture de Vladimir Poutine comme si vous y étiez

Intervenant lors de la cérémonie de son investiture au Grand palais du Kremlin , le Président Poutine a déclaré que son devoir et le sens même de sa vie était d'assurer un avenir prospère et paisible à la Russie.

«Je vous assure que tout comme auparavant, le sens de ma vie et de mon travail sera d’être au service du peuple et de la patrie. C’est pour moi primordial», a-t-il indiqué.

«À ces moments, en assumant le poste de Président de la Russie, je réalise encore davantage ma responsabilité colossale envers chacun d'entre vous, envers tout notre peuple multinational, envers la Russie, pays de victoires et de réalisations grandioses, envers l'histoire millénaire de l’État russe et envers nos ancêtres. Leur courage, leur travail inlassable, leur unité invincible, leur attitude sacrée envers leur terre natale est un exemple éternel de dévouement à la patrie», a encore déclaré M.Poutine.

Et de pointer que son devoir et le sens de toute sa vie était de «tout faire pour la Russie, pour son présent et son avenir», «paisible et prospère».

Le Président Poutine a en outre qualifié l’époque actuelle comme étant celle des changements, soulignant qu’avancer n’était jamais facile.

«Avancer n’est pas facile, c’est toujours une quête complexe. Il n’y a que ceci que l’histoire ne pardonne jamais: l’indifférence, l’inconséquence, la faiblesse et l’optimisme béat. Surtout aujourd’hui, pendant cette période charnière, une époque de changements cruciaux partout dans le monde», a expliqué Vladimir Poutine.

Selon lui, les tâches qu’il y aura à réaliser, les décisions urgentes à prendre seront, sans exagérer, «historiques». «Elles détermineront le sort de la patrie pour les décennies à venir. Nous sommes confrontés à un travail acharné qui nécessitera la participation de la société russe dans son ensemble», a-t-il encore dit.

Et de comparer la Russie au phénix renaissant de ses cendres.

«En plus d’un millier d’années d'histoire, la Russie a souvent été confrontée à des époques de troubles et d’épreuves, mais elle a toujours su se régénérer, tel le phénix», a déclaré le Président.

Et d’ajouter qu’à chaque fois, la Russie atteignait de nouveaux sommets, considérés comme inaccessibles par les autres, des sommets qui devenaient pour le pays un nouveau tremplin, une nouvelle base pour effectuer un nouveau bond en avant.

«Je suis persuadé qu’aujourd’hui encore nous réaliserons une percée car nous formons une unique équipe puissante qui est en mesure de résoudre toutes les difficultés, même les plus complexes», a résumé le Président.