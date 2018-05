Le Kremlin révèle les intentions de Poutine pour sa nouvelle limousine

Vladimir Poutine était content de sa nouvelle limousine du projet Kortezh (Cortège), a confié à Sputnik Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.

«Le Président entend utiliser ce véhicule dans l'avenir […] Il faut souligner, comme l'a dit hier le ministre Mantourov [Denis Mantourov, ministre par intérim de l'Industrie et du Commerce, ndlr], il sera possible de passer des commandes pour cette automobile dès cet automne. Deux modèles seront mis en vente: des berlines courtes et longues.

© Sputnik . Sergey Guneev Une limousine pour le Président: le nouveau Cortège 8

Les premières livraisons commerciales commenceront au début de l'année prochaine», a-t-il précisé.

La nouvelle limousine russe du projet Kortezh a été dévoilée au public le jour de l'investiture de Vladimir Poutine qui l'a empruntée pour se rendre au Grand Palais du Kremlin. Le projet de la gamme Kortezh a été développé par l'Institut central de recherche scientifique et d'automobile automotrice de Moscou.