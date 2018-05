Poutine: il ne faut pas être comme «des cornichons en cours de salaison dans un tonneau»

Intervenant cet après-midi à la chambre basse du parlement russe, Vladimir Poutine a indiqué la voie que la politique extérieure russe devrait suivre au cours des années à venir.

© Sputnik . Alexeï Danitchev Poutine: le monopole du dollar est dangereux et peu fiable

«En promouvant nos marchandises sur les marchés extérieurs, nous les rendons concurrentiels dans le monde, ce qui signifie que nous améliorons la qualité des produits que nous fabriquons à l'intérieur du pays. Le consommateur russe aura des biens et des services qui seront au niveau mondial. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous nous isolons et restons comme des cornichons en cours de salaison dans un tonneau, rien de bon n'en sortira. Excepté des cornichons plus savoureux, et même eux, à en croire les spécialistes, ont besoin de quelques additifs», a déclaré le Président.

À titre d'exemple, Vladimir Poutine a évoqué certains domaines dans lesquels l'économie russe est performante.

«Nous avons atteint un tel niveau pour certains types de production que notre marché n'est plus suffisant, je ne parle pas du pétrole et du gaz que nous ne sommes pas en mesure de consommer […] Notre agriculture est toujours plus concurrentielle. Par exemple, nous nous battons pour le marché chinois du porc, mais nous n'avons pas encore atteint les résultats attendus», a-t-il ajouté.