La route du pont de Crimée s’apprête à accueillir ses premiers véhicules

© Sputnik . Alexei Kudenko Des navires de combat russes passent sous le pont de Crimée (vidéo)

Les constructeurs du pont de Crimée ont terminé les travaux de sa partie routière. Le pont sera ouvert aux véhicules à partir de la deuxième moitié de mai, a indiqué à Sputnik Roman Novikov, directeur de la société Taman, qui est le maître d'ouvrage.

«L'entreprise Stroigazmontazh a terminé l'exécution de la première étape du contrat gouvernemental sur la construction du pont de Crimée en ce qui concerne la partie routière.»

Selon Roman Novikov, maintenant les constructeurs doivent équiper la route des signaux routiers.

L'ambitieux projet de construction du pont du détroit de Kertch, également appelé pont de Crimée, coûtera au total 3,3 milliards d'euros à l'État russe. Long de 19 kilomètres, le pont reliera la Crimée à la région russe de Krasnodar, afin de faciliter et développer les flux de passagers, marchandises et services vers la péninsule. Avec ses quatre routes et ses deux voies ferrées, le pont doit être inauguré à la fin de l'année 2018.