Les médias dévoilent la date potentielle de l'inauguration du pont de Crimée

Le Président russe souhaite prendre part à l'inauguration de la partie routière du pont de Crimée qui aura lieu prochainement, la date exacte étant annoncée plus tard, a déclaré le porte-parole par intérim du Président russe, Dmitri Peskov aux journalistes qui lui ont demandé de commenter des informations annonçant que l'inauguration était prévue pour le 15 ou le 16 mai.

© Sputnik . Alexey Kudenko La route du pont de Crimée s’apprête à accueillir ses premiers véhicules

«Il serait difficile d'imaginer que l'inauguration de ce site colossal puisse avoir lieu sans le Président », a indiqué le porte-parole, ajoutant qu'il n'allait pas annoncer avant terme la date exacte de l'inauguration.

Il a toutefois rappelé aux journalistes que la construction de la partie routière était terminée et que «son inauguration aurait lieu très prochainement».

Long de 19 kilomètres, le pont reliera la Crimée à la région russe de Krasnodar, afin de faciliter et développer les flux de passagers, marchandises et services vers la péninsule. Avec ses quatre routes et ses deux voies ferrées, le pont doit être inauguré à la fin de l'année 2018. Plus tard, se référant aux à leurs sources les médias russes ont annoncé que l'inauguration du pont de Crimée se déroulera le 15 mai.