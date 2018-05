Les eaux neutres de l’océan Arctique survolées par des bombardiers stratégiques russes

Des avions des Forces aérospatiales et de la Marine russe ont survolé les eaux neutres de l’océan Arctique et des mers de Béring et d’Okhotsk, selon le ministère russe de la Défense.

«Des bombardiers stratégiques Tu-95MS des Forces aérospatiales et des avions antinavires Tu-142 de la Marine ont effectué des vols planifiés au-dessus des eaux neutres de l'océan Arctique et des mers de Béring et d'Okhotsk», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

© Sputnik . O. Grachev Le survol des avions de chasse russes au large de l’Alaska capturé en vidéo

Le communiqué précise que les avions étaient accompagnés de chasseurs MiG-31 et Su-35 des Forces aérospatiales russes. En outre, les équipages des Tu-95MS et des Tu-142 se sont entraînés au ravitaillement en vol.

Le ministère a signalé que les pilotes de l'aviation stratégique et navale effectuaient régulièrement des vols au-dessus des eaux neutres des océans Arctique, Atlantique et Pacifique et de la mer Noire. Tous les vols se déroulent en pleine conformité avec les règles internationales de l'utilisation de l'espace aérien sans violer les frontières d'autres pays.