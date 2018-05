Le Kremlin annonce quand Vladimir Poutine assistera à l'inauguration du pont de Crimée

Vladimir Poutine participera mardi à la cérémonie d’inauguration du pont automobile reliant la péninsule de Taman, dans la partie continentale de la Russie à la péninsule de Kertch, en Crimée, a annoncé lundi le service de presse du Kremlin.

«Le 15 mai prochain, le Président russe Vladimir Poutine prendra part à l’inauguration de la partie automobile du pont de Crimée. Le chef d’État contrôlera le niveau de préparation du Centre unique de contrôle de la circulation et de tous les services à l’ouverture du pont enjambant le détroit de Kertch», a indiqué le service de presse.

© Sputnik . Alexey Kudenko Le premier voyage sur la route du pont de Crimée en vidéo

Le pont sera ouvert à la circulation automobile le 16 mai, le lendemain de la cérémonie officielle, d’après le centre d’information Pont de Crimée.

«Un convoi d’engins de chantier passera sur le pont. La manifestation réunira les représentants des constructeurs arrivés de nombreuses régions russes. On y trouvera notamment les meilleurs spécialistes du secteur qui ont participé à la construction du Chemin de fer BAM, à la préparation du sommet de Association des pays de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Vladivostok, des Jeux universitaires 2013 de Kazan et des Jeux olympiques d’hiver 2014 à Sotchi», a noté le centre d’information.

Le pont de Crimée, qui relie la Crimée et le territoire de Krasnodar est le plus long en Russie avec ses 19 kilomètres. Le chantier a été lancé en février 2016. L’ouverture de la circulation automobile était initialement programmée pour décembre 2018 et de la circulation ferroviaire pour la fin de 2019. La capacité du pont se chiffrera à 40.000 véhicules par an et 47 couples de trains par jour (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an).

© Sputnik . Alexey Malgavko Construction du pont routier de Crimée 10

Le Président russe a annoncé début mars, dans son message à l’Assemblée fédérale (parlement), que le pont s’ouvrirait dans quelques mois. Arrivé à la mi-mars sur le chantier pour inspecter un tronçon déjà prêt du pont, M.Poutine a souhaité que cette installation soit prête pour la saison touristique d’été 2018.

La Crimée est devenue une région russe suite au référendum de mars 2014 où 96,77% des électeurs de la république de Crimée et 95,6% des habitants de Sébastopol s’étaient prononcés en faveur de la réunification avec la Russie. Les autorités de la péninsule ont organisé le référendum après un coup d’État en Ukraine en février 2014. L’Ukraine considère la Crimée comme un territoire occupé. Moscou a rappelé à maintes reprises que les habitants de la Crimée avaient voté pour la réunification avec la Russie conformément aux normes internationales et à la Charte de l’Onu. Selon M.Poutine, la question de la Crimée «est close».