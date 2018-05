«C'est parti!»: Poutine traverse le pont de Crimée au volant d'un camion KamAZ (vidéo)

Le Président russe a été le premier à traverser le pont de Crimée à la tête d'une colonne de 30 camions qui devait tester sa résistance.

Avant de prendre le volant, le Président russe a prononcé «C'est parti!» (Poyekhali! en russe). C'est une référence à Youri Gagarine qui avait dit la même phrase lors du décollage de sa capsule, inaugurant ainsi l'ère spatiale.

Au lieu des 25-30 minutes prévues initialement, Vladimir Poutine a parcouru le pont en 16 minutes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a souligné que le Président a le droit de conduire un camion et qu'il a obtenu le permis de conduire de catégorie C «il y a très longtemps, il y a environ 20 ans».

© Sputnik . Guéorgui Zimarev Inauguration du pont de Crimée en présence de Vladimir Poutine (vidéo en direct)

Lors de la cérémonie de l'inauguration, Vladimir Poutine a également qualifié le pont de Crimée de «miracle» et ce mercredi de «jour historique» car sa construction était un rêve pour plusieurs générations depuis le XIXe siècle.

«Plus de 14 millions de personnes pourront traverser ce pont cette année et plus de 13 millions de tonnes de marchandises seront transportés. C'est une énorme construction d'infrastructure, qui est d'une grande importance pour le développement non seulement de la Crimée et de Sébastopol, mais de tout le sud de la Russie. Donc, pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble du pays, c'est un objet très important et prometteur», a souligné le Président.

Le pont de Crimée, qui relie la Crimée et le territoire de Krasnodar est le plus long en Russie avec 19 kilomètres. Le chantier a été lancé en février 2016. La structure du pont repose sur 7.000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction du pont a utilisé tellement de fer, que ce serait suffisant pour ériger 32 fois la Tour Eiffel.

La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par an et 47 trains dans chacun des deux sens par jour (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an).