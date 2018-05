Une parade militaire d’enfants en trottinettes à Rostov-sur-le-Don (photos)

Des trottinettes et des vélos ont été utilisés lors d’un défilé militaire… d’enfants! Des élèves d’écoles maternelles et primaires du ministère russe de la Défense participent pour la dixième fois à une parade à Rostov-sur-le-Don. Le défilé, qui a eu lieu le 16 mai, fait partie des célébrations du Jour de la Victoire.

Quelque 700 enfants ont participé à une parade militaire des enfants à Rostov-sur-le-Don ce 16 mai. Cet événement fête aussi son 10e anniversaire. D'après les organisateurs parlant aux médias russes, le nombre de participants augmente d'année en année. La parade fait partie des célébrations du Jour de la Victoire. Il y avait des dizaines de vétérans, des parents, des enseignants et même des enfants d'un an accompagnés par leurs parents parmi les participants de ce jour férié et joyeux, selon les médias locaux.

Tous les types d'unités militaires étaient représentés: une troupe à vocation particulière «bérets rouges», ainsi qu'une colonne de matériels militaires avec des trottinettes et des vélos. Des ballons en forme d'avions militaires représentaient les détachements d'aviation de l'armée.

В Ростове-на-Дону прошел парад "детских войск", приуроченный к праздничным мероприятиям "Спасибо деду за Победу" по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны pic.twitter.com/7VIRfVNqi9 — РИА Новости (@rianru) 16 мая 2018 г.

​«C'est important pour nous que nos enfants participent à ce défilé. Ce sont nos enfants qui vont prendre notre place dans le futur et c'est important qu'ils n'oublient pas l'héroïsme du peuple soviétique», a affirmé un participant à l'événement aux médias russes.

Selon le service de presse de la mairie de Rostov-sur-le-Don, après la parade, les enfants et leurs parents ont cuisiné dans des conditions de terrain improvisées.

© Sputnik . Maksim Blinov La répétition finale du défilé de la Victoire comme si vous y étiez

Cette initiative est née dans les années 1990. À l'époque, des parades similaires avaient lieu dans les garnisons reculées. Pour faire revivre cette tradition, les responsables de trois écoles maternelles du ministère russe de la Défense à Rostov-sur-le-Don ont proposé en 2008 de réintroduire cette tradition annuelle. L'idée a été largement soutenue par les élus municipaux ainsi que par les parents.