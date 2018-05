Un chasseur MiG-31 a pris feu sur un aérodrome dans le territoire de Perm en Russie

Un accident impliquant un chasseur MiG-31 a eu lieu vendredi sur un aérodrome dans le district militaire central.

«Le 18 mai 2018 à 17h30 [16h30, heure de Paris, ndlr], sur un aérodrome dans le territoire de Perm, le moteur droit d’un MiG-31 a pris feu lorsque l’avion se déplaçait sur la piste. L'équipage a fait un freinage d'urgence, le moteur a été éteint par une équipe régulière de pompiers», indique un communiqué du service de presse.

Оба двигателя МиГ-31 загорелись во время взлета. На борту находились два пилота, они не пострадали pic.twitter.com/k2QoF7N6qF — НТВ (@ntvru) 18 мая 2018 г.

​Il est à noter que l’avion ne portait pas de munitions de combat. Les pilotes n'ont pas été blessés.

Selon des médias russes, l’incendie aurait été provoqué par un court-circuit survenu lorsque les pilotes roulaient en début de piste avant un vol d'entraînement.

Le chasseur russe MiG-31 est l'avion de combat le plus rapide et capable de voler à la plus grande altitude au monde. Sa vitesse maximale est de 3.000 km/h et son plafond dynamique est de 30.000 mètres.