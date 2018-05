Quelles infractions au code de la route sont les plus fréquentes sur le pont de Crimée?

S’arrêter pour prendre des photos est l’infraction au code de la route la plus fréquemment commise sur le pont de Crimée depuis son ouverture à la circulation le 16 mai. Le service de la sécurité des transports veille à faire respecter les règles de la circulation routière.

Les infractions au code de la route les plus fréquentes sur le pont de Crimée depuis sa mise en service le 16 mai sont des arrêts pour faire des selfies, indique le centre d'information du pont.

Les conducteurs se prennent le plus souvent en photo sous l'arc du pont et à l'entrée de l'ouvrage du côté de la péninsule de Taman. Le personnel du service de la sécurité des transports effectue son travail de prévention des infractions et informe les automobilistes des sanctions encourues.

La première infraction a été relevée le 16 mai, quand un groupe de 10 motocyclistes s'est arrêté sur le pont pour faire un selfie. Le chef du moto-club des Loups de la nuit, Alexandre Zaldostanov, avait récemment annoncé que les motards ne s'arrêteraient pas sur le pont, toutefois, il n'a pas réussi à contrôler tous les membres de son club.

Selon le centre d'information «pont de Crimée», le premier week-end depuis l'ouverture du pont à la circulation automobile a été marqué par un trafic très important. Le 19 mai, 20.000 véhicules ont emprunté le pont de Crimée, le lendemain, 23.100.

En cinq jours, ce sont plus de 90.000 véhicules qui ont traversé le détroit de Kertch dans les deux sens en empruntant le pont. La circulation vers la Crimée est un peu plus intense que celle en direction de Krasnodar.

Le pont de Crimée, qui relie la péninsule au reste du territoire russe par le détroit de Kertch, a été inauguré ce mardi 15 mai, en présence du chef de l'État Vladimir Poutine. Il est le plus long en Russie avec ses 19 kilomètres. Le chantier a été lancé en février 2016. La structure du pont repose sur 7.000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction du pont a nécessité une quantité de fer égale à 32 tour Eiffel.

La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules et 47 trains dans chacun des deux sens par jour (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an). La vitesse maximale autorisée sur le pont est de 90 km/h.