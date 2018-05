Qui est Alexeï Koudrine, le nouveau chef de la Cour des comptes russe?

La Douma (chambre basse du parlement russe) a voté mardi la nomination d’Alexeï Koudrine, directeur du Centre des études stratégiques, ancien ministre des Finances et ex-vice-Premier ministre au poste de président de la Cour des comptes.

«Alexeï Koudrine est un grand professionnel», a indiqué Olga Sevastianova, présidente du comité de la Douma pour le contrôle et la régulation, lors de la séance plénière de mardi.

L’économiste Koudrine, candidat du parti Russie unie proposé par le Président russe Vladimir Poutine, succédera à Tatiana Golikova, qui est entrée au gouvernement. Lors du vote à la chambre basse, il a devancé trois autres candidats.

«Ma candidature au poste de président de la Cour des comptes vient d’être approuvée par la Douma. Je remercie les parlementaires pour leur soutien. Nous garantirons un contrôle impartial et ouvert de la réalisation des missions stratégiques du pays», a écrit mardi M.Koudrine sur Twitter.

​Alexeï Koudrine a été vice-Premier ministre dans trois gouvernements de 2000 à 2004 et de 2007 à 2011. Il a exercé les fonctions de ministre des Finances de 2000 à 2011. En septembre 2011, M.Koudrine a été limogé après avoir déclaré qu'il refuserait de participer à un nouveau gouvernement dirigé par Dmitri Medvedev, en raison de désaccords sur la politique économique et l'augmentation des dépenses militaires.

Pendant le mandat de M.Koudrine, la Russie a remboursé la plus grande partie de sa dette extérieure accumulée depuis la fin des années 1990. Parmi les résultats positifs de ses activités au poste de ministres des Finances, on retiendra ses réformes fiscale et budgétaire.

M.Koudrine a par la suite fait plusieurs apparitions lors de manifestations d’opposition, appelant notamment à organiser des élections législatives anticipées. Le Comité des initiatives citoyennes qu’il a créé en 2012, a pour mission de «proposer des solutions alternatives aux problèmes politiques, économiques et sociaux».

En 2013, lors d'une émission en direct avec Vladimir Poutine, M.Koudrine a déclaré avoir refusé de revenir au gouvernement critiquant les «demi-mesures» de la politique menée par le gouvernement Medvedev. Le Président Poutine a pour sa part déclaré qu’à son avis M.Koudrine était le meilleur ministre des Finances au niveau mondial et qu'il comptait sur son soutien d’expert.

Depuis 2016, Alexeï Koudrine occupait le poste de vice-président du Conseil économique auprès du Président russe et dirigeait le Comité des initiatives citoyennes. Il est également doyen de la faculté des arts et sciences libres de l’université d’État de Saint-Pétersbourg.