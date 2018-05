Un vin de Crimée médaillé pour la première fois depuis 50 ans à Londres

Alma Valley, une entreprise vinicole de Crimée a remporté trois médailles d'argent au concours international annuel Wine & Spirits Competition (IWSC), organisé à Londres, a annoncé le service de presse de l'entreprise.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko La Crimée a augmenté le nombre des vins russes de qualité

Le vin Riesling Ice Wine Reserve 2015, a obtenu la médaille «Argent éminent», ce qui veut dire que la somme des points attribués par le jury, s'approche de la médaille d'or.

D'autres vins un peu moins onéreux ont également obtenu des médailles lors de ce concours.

«Le concours IWSC est un des plus prestigieux concours, ses médailles mettent en valeur les vins et signifient que la viniculture russe va dans la bonne direction. On est heureux que d'autres vins en provenance de Krasnodar aient également été médaillés par le jury», a indiqué le directeur général d'Alma Valley, Andrey Grigoriev.

À part les crus d'Amla Valley, l'Abrau Durso, la Divnomorskoïé, la Imenia Sikory, la Vina Vedernikov, le Château Taman et plusieurs vins pétillants ont également pris part à ce concours international.