Le tournoi aérien spectaculaire Aviadarts 2018 débute! (vidéo)

Les équipes de voltige russe participent à la compétition Aviadarts 2018 qui se tient dans la région russe de Ryazan.

Le tournoi se déroule sur le polygone de Doubrovitchi.

Le ministère russe de la Défense a précisé que 60 équipages issus notamment des corps de l'aviation et des forces terrestres participaient au tournoi.

Des bombardiers stratégiques Tu-22M3, des avions-cargo Il-76MD, des chasseurs Su-27SM3, Su-30SM, Su-35, MiG-29SMT, des bombardiers Su-34 et Su-24M, ainsi que des hélicoptères Mi-8, Ka-52, Mi-35 et Mi-24 prendront part aux compétitions.

Le premier tournoi international de tir en avion et en hélicoptère Aviadarts s'est tenu du 22 au 28 juillet 2014 dans les régions russes de Voronej et de Lipetsk. Il a réuni 34 équipages russes, deux équipages chinois et deux biélorusses. Des attachés militaires de plusieurs pays dont l'Inde, le Pakistan, l'Egypte et le Brésil ont suivi le déroulement du tournoi.