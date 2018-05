Poutine dévoile les objectifs du nouveau gouvernement russe

«Conscience», «ouverture maximale», «étude claire et compréhensible»… Vladimir Poutine appelle le nouveau gouvernement russe à se préparer à atteindre des objectifs ambitieux sans se cacher derrière des circonstances qui empêcheraient de travailler.

Des objectifs non seulement complexes, mais extrêmement importants, de niveau radicalement nouveau, se posent devant le gouvernement russe, a déclaré Vladimir Poutine lors de sa participation au nouveau Conseil des ministres.

«La vitalité de notre pays, l'énergie de son développement, de son avenir, sans exagération, en dépendent», a dit le Président russe, exprimant sa confiance dans le fait que les ministres sont pleinement conscients de l'ampleur de ces tâches.

Le chef de l'État a noté que le gouvernement devrait vite élaborer des projets visant à la mise en œuvre du décret présidentiel du 7 mai sur les enjeux nationaux, les objectifs stratégiques de développement de la Russie jusqu'en 2024.

«Ces buts, ces objectifs, ont des indicateurs concrets et nécessitent une étude claire et compréhensible des mécanismes visant à leur mise en œuvre, y compris la dotation en ressources», a ajouté le Président.

En outre, Vladimir Poutine a ajouté que le conseil des ministres devrait servir d'exemple de coopération constructive avec la société civile et les partis politiques et devrait poursuivre le contrôle public et civil.

«Le gouvernement, les ministères, doivent être disposés à une ouverture maximale, à un dialogue constant avec le peuple, expliquer toutes leurs actions. Cela est en grande partie un gage de succès des actions gouvernementales. Il faut impliquer plus de citoyens dans la réalisation des objectifs de développement, renforcer leur désir d'atteindre ensemble les objectifs nécessaires», a-t-il déclaré.

Dans le même temps, le Président russe a souligné qu'aucune référence à des circonstances qui empêcheraient de travailler n'avait sa place.

Le 18 mai, Vladimir Poutine a approuvé les candidatures aux postes de vice-Premiers ministres et de ministres au sein du nouveau gouvernement russe. Les principaux postes ministériels au sein du gouvernement sont conservés: Dmitri Medvedev reste le Premier ministre, Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou restent respectivement ministres des Affaires étrangères et de la Défense.