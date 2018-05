La date de la traditionnelle Ligne directe avec Poutine annoncée

La séance traditionnelle de questions-réponses de Vladimir Poutine aura lieu le 7 juin à 12h00, heure de Moscou, a annoncé ce dimanche le service de presse du Kremlin.

Le chef de l'État répondra aux questions de ses concitoyens au sujet de la vie politique, économique et sociale du pays, ainsi que sur la situation internationale. Les réponses seront diffusées en direct par les quatre principales chaînes de télévision et les trois stations de radio publiques.

Chacun peut poser sa question au président par téléphone (8-800-200-40-40 si vous appelez depuis la Russie ou au +7-499-550-40-40 et +7-495-539-40-40 pour appeler de l'étranger) ou en envoyant un SMS ou un MMS gratuit (au numéro 0-40-40, via les opérateurs russes et uniquement en russe). Il est également possible de l'envoyer (notamment sous forme vidéo) via un site spécialement dédié à cette fin, mais aussi via une application ou les réseaux sociaux russes (VKontakte et Odnoklassniki).

Il sera également possible d'envoyer sa question via le site http://moskva-putinu.ru/

Sur ce site, l'on retrouve les archives des émissions précédentes ainsi que toutes les informations utiles pour la Ligne directe du 7 juin.

Les questions seront recueillies jusqu'à la fin de l'émission. Le jour de la Ligne directe, l'interprétation gestuelle de l'émission sera également diffusée sur la chaîne télévisée russe OTR.

La première séance de questions-réponses de Vladimir Poutine remonte à décembre 2001. Le dirigeant russe avait alors reçu près de 400.000 questions. En 2015, il a obtenu plus de 3 millions de questions, et a répondu à 74 d'entre elles en 3 heures et 57 minutes. La 13e conférence, diffusée par les principales chaînes de télévision et de radio du pays, a recueilli un nombre record de spectateurs, 8,4 millions de personnes. La conférence de 2013 a été d'une longueur record: 4h47min.