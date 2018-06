Miss Blockchain, cette séduisante diva russe brise les stéréotypes (photos)

Miss Moscou, Miss Media, dauphine de Miss Blockchain… La Russe Evguenia Volkonskaia aux cheveux noirs et au sourire ravageur est un exemple parfait de comment une jeune femme d’une beauté frappante peut combiner une apparence soignée avec une intelligence fine. Voici l’entretien qu'Evguenia a accordé à Sputnik sur son quotidien et ses projets.

La Moscovite Evguenia Volkonskaia, 26 ans, profite de sa vie au maximum. En dépit de son jeune âge, elle a déjà pu faire carrière en tant que journaliste, établi son propre business et remporté quelques concours prisés. En 2017, cette Russe belle et ambitieuse est devenue Miss Moscou, dauphine de Miss Blockchain et Miss Média. «S'améliorer continuellement et se dépasser en permanence», tel est son crédo.

Comme Evguenia l'a souligné à Sputnik, il y a deux personnalités qui vivent en harmonie en elle, l'une est créative et l'autre est plus rationnelle.

«Le journalisme contribue à mon évolution spirituelle, à mon savoir-faire, il me remplit, m'inspire. La créativité est la muse de ma vie. J'aime lire, écrire des poèmes, voilà d'où vient mon engouement pour le journalisme», s'est confiée à Sputnik Evguenia qui travaille à la radio Mediametrics à Moscou.

Bardée du diplôme d'ingénieur, la jeune femme se passionne aussi pour «les chiffres et les algorithmes».

«J'aime faire du business […] Outre ce projet à la radio, je suis directrice d'une clinique esthétique et je développe mon propre business, j'ai une entreprise de transport. Le business montre une autre facette de moi», a-t-elle souligné.

L'interlocutrice de Sputnik a déjà pris part à plusieurs concours organisés à Moscou. Elle est Miss Moscou, Miss Media et dauphine de Miss Blockchain. Pour la jeune femme, ce dernier concours a été une expérience unique. C’était une compétition pour les femmes ayant des connaissances approfondies dans ce domaine. Evguenia, qui était alors animatrice d'une émission de télévision sur la blockchain, n’a pas donc pas rencontré beaucoup de difficultés lors du concours.

«Pour moi, Miss Blockchain était le plus intéressant. Non seulement j'ai dû défiler sur scène, mais aussi parler de moi-même et répondre à de nombreuses questions au sujet de la blockchain. Mon attitude à cet égard est très ferme: une personne vide à l'intérieur ne peut pas être belle.»

Comme toutes les belles plantes, Evguenia veut que les gens apprécient non seulement sa beauté mais aussi et surtout son intelligence.

«Les stéréotypes nous font croire qu'une jeune femme belle, soignée et élégante ne peut pas être une personnalité intelligente, aux multiples facettes et bien cultivée. Et vice versa. Mais ce ne sont que des préjugés», a souligné la jeune femme.