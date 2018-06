Le concept russe de lutte contre le financement du terrorisme rendu public

Vladimir Poutine a adopté le concept de développement du système national de lutte contre le financement du terrorisme et la légalisation des produits d'activités criminelles.

Les objectifs principaux du système en question seront l'application de la législation contre la légalisation des produits d'activités criminelles, l'augmentation de la transparence du système économique russe, une plus grande rentabilité des dépenses publiques, ainsi que la diminution du niveau de menace terroriste et des manifestations extrémistes dans la société, le renforcement de la légalité et la transparence des activités des organisations à but non-lucratifs.

On s'attend à ce que la réalisation du concept mette la législation nationale en matière de lutte antiterroriste en conformité avec les standards internationaux et lui confère une structure internationale optimisée et un cadre juridique et réglementaire suffisant.

Conformément au décret du 7 mai sur les enjeux nationaux , les objectifs stratégiques de développement de la Russie jusqu'en 2024, le gouvernement russe devra entre autres parvenir à l'objectif de «faire de la Fédération de Russie l'une des cinq plus grandes économies du monde» d'ici à 2024, avec un taux de croissance supérieur à la moyenne mondiale et une inflation ne dépassant pas 4 %.

Le décret encourage l'innovation technologique, l'accélération de l'introduction des technologies numériques dans les sphères économiques et sociales, et l'utilisation des technologies modernes pour développer un secteur de l'exportation plus performant.