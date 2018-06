Adieu aux cieux: les cimetières russes d’avions abandonnés (photos, vidéos)

La Russie abrite sur son territoire plusieurs cimetières d'avions abandonnés qui offrent à leurs visiteurs un inoubliable spectacle de grandeur et de tristesse.

© AP Photo / Matt York Cimetières d'avions: qu’arrive-t-il aux aéronefs inexploités?

Peu importe quelles sont les altitudes qu'ils ont atteintes, tous les avions finissent toujours sur terre (à l'exception notable de ceux détournés par les extraterrestres). La Russie, dont l'espace aérien n'est en rien moins étendu que son territoire, abrite plusieurs cimetières d'aéronefs qui attirent des foules de pèlerins.

L'ancien aérodrome de Khodynka, situé à quelques kilomètres du Kremlin dans le nord-ouest de Moscou, a été en fonction pendant près d'un siècle, de 1910 à 2003.

Ходынка. Центральный аэродром имени Фрунзе. Умирающий музей pic.twitter.com/rwFadPg5 — Алексей Енотов (@moroenot) 25 сентября 2012 г.

Après la fermeture de l'aérodrome, les autorités envisageaient de le transformer en musée de l'aviation, mais ce projet a malheureusement échoué. Jusqu'en 2011, le site abritait une cinquantaine d'avions qui rouillaient lentement à ciel ouvert avant d'être remis à un musée privé pour être restaurés:

(vidéos postées en ligne en 2010 et 2012)

L'aéroport moscovite de Domodedovo possède lui aussi sa propre exposition d'avions démis de ses fonctions. Certains de ces aéronefs servent actuellement de donneurs d'organes pour ceux qui tombent en panne mais peuvent toujours être exploités.

Похоже эти самолеты свое отлетали. Видимо кладбище самолетов. Москва. Домодедово pic.twitter.com/YToSKgcx — Сергей Тырцев (@sergey_tyrtsev) 13 ноября 2011 г.

Au moment du décollage, les passagers ont la possibilité de regarder les appareils abandonnés de très près:



Музей ВВС РФ Монино с высоты птичьего полета✈ pic.twitter.com/AqEZBbPkiK — Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 15 сентября 2016 г.

Музей ВВС России в Монино, 28 января 2017г, фото Valery Smirnov pic.twitter.com/0N8muVOEQZ — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) 14 февраля 2017 г.

Центральный музей Военно-воздушных сил РФ в посёлке Монино Московской области



Фото: dmitryabaza pic.twitter.com/0YlYv7yJbW — Олег Поспеев (@Opospeev) 16 марта 2018 г.

Центральный музей ВВС РФ в Монино не нуждается в представлении #ЖЗМ pic.twitter.com/ZFSZdj1AXp — Виталий Савельев (@v_saveliev) 31 октября 2016 г.

Le village de Monino qui se situe à une vingtaine de kilomètres à l'est de Moscou héberge pour sa part un véritable musée des forces aériennes: sur une superficie de 20 hectares, on trouve près de deux cents avions russes et étrangers. Les légendaires Farman, Voisin, Sopwith ou Ilia Mouromets, sont présents:

Chaque année, près de 150.000 personnes visitent le musée de Monino ouvert au grand public depuis 1960:

Le plus vaste cimetière d'avions en Russie se trouve à Oulianovsk sur les rives de la Volga. Au total, près de 9.000 avions civils et militaires y sont rassemblés.



Ce qui distingue le musée d'Oulianovsk des autres, c'est que presque tous les avions exposés sont arrivés par leurs propres moyens dans un «vol d'adieu»: