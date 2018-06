Poutine: la «résurrection» de Babtchenko est une mise en scène forcément contre-productive

Lors de la «Ligne directe» avec le Président russe qui a duré 4 heures et 20 minutes, une des questions a porté sur le journaliste russe Arkadi Babtchenko dont l'assassinat a été mis en scène par les services de sécurité ukrainiens la semaine dernière.

«N'importe quelle mise en scène est toujours contre-productive, peu importe par quoi elle est dictée, surtout si elle est présentée au niveau international », a déclaré Vladimir Poutine.

Selon lui, il est nécessaire de penser à «assurer la sécurité des journalistes et de leurs activités». Il a exprimé l'espoir que cela ne se reproduirait plus.

Le 29 mai, le ministère ukrainien de l'Intérieur a annoncé l'assassinat d'Arkadi Babtchenko, un écrivain et correspondant de guerre russe qui résidait en Ukraine. Selon le ministère, le journaliste a été mortellement blessé par balles près de son domicile. Le lendemain, le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a déclaré que M.Babtchenko était en vie et que les informations diffusées mardi faisaient partie d'une opération spéciale des services secrets ukrainiens. Le journaliste Babtchenko a donné une conférence de presse au siège du SBU pour s'excuser auprès de ses collègues et de son épouse. Il a annoncé que l'opération spéciale lancée par le SBU avait duré deux mois.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Le journaliste russe Arkadi Babtchenko a survécu à l'attaque selon le SBU ukrainien

Arkadi Babtchenko est connu pour ses prises de positions controversées à l'égard des autorités russes et de la Russie. En décembre 2016, la réaction de M.Babtchenko au crash d'un Tu-154 à Sotchi a eu un grand retentissement. L'avion se dirigeant sur la base russe de Hmeimim en Syrie s'est écrasé ayant à son bord des journalistes et les artistes de l'ensemble Alexandrov. Arkadi Babtchenko a écrit qu'il n'éprouvait ni compassion ni pitié pour les victimes. Le journaliste a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et journaux en Russie avant de quitter le pays en 2017. Il a résidé en République tchèque et en Israël avant de s'installer en août 2017 en Ukraine.