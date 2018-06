Le Mondial en direct dans les rames et d’autres faits curieux sur le métro de Moscou

Le métro de Moscou a été inauguré en mai 1935, mais il occupe toujours les premières places parmi les métropolitains du monde en matière d’équipement technique et d’innovations, tout en restant un chef d’œuvre d’architecture. Le Mondial 2018 est une occasion pour Sputnik de vous présenter quelques faits sur le métro moscovite qui peuvent surprendre ou être utiles pour les fans de foot et les touristes.

La télé descendue dans le métro

Le 12 mai dernier, la chaîne de télévision Moskva 24 (Moscou 24) est devenue la première au monde à émettre en direct dans les rames de métro.

Le match d’ouverture du Mondial, disputé le 14 juin au stade Loujniki de Moscou, a été diffusé en direct sur cette chaîne TV dont le programme est spécialement adapté aux besoins des passagers.

​Plusieurs écrans sont accrochés dans chaque wagon pour permettre aux passagers de s’informer sur les changements d’horaire, les situations d’urgence, la fermeture de certaines stations pour travaux, etc. Selon le premier chef adjoint du métro Roman Latypov, 1.500 wagons sont déjà équipés de 5.000 écrans. Au total, le métro compte installer 8.900 écrans dans 1.896 wagons pendant la première étape du projet.

Pour l’instant, les émissions sont diffusées sans son. Les informations défilent en bas de l’écran. Mais les passagers pourront synchroniser le son des émissions avec leurs casques et gadgets dans l’avenir.

WiFi gratuit dans les rames

Depuis quelques années, les Moscovites sont habitués à surfer sur internet gratuitement dans les profondeurs du métropolitain. Le WiFi est disponible dans les rames depuis décembre 2014. À la différence de Paris où le WiFi n'est disponible que dans certaines stations.

© Sputnik . Alexandre Vilf WiFI dans le métro moscovite

Selon la chaîne de télévision Moscou 24, lors de leurs déplacements dans les transports en commun, les Moscovites utilisent le WiFi deux fois plus souvent que les habitants de Londres, New York, Sydney ou Hong Kong.

Tous les jours, plus d'un million de personnes se connectent au réseau, tandis que le nombre total d’appareils enregistrés atteint les 20 millions.

Une bague ou un bracelet 2.0 pour payer son trajet

Service de presse du métro de Moscou Un bracelet en silicone permettant de payer le métro de Moscou

Oubliez les tickets et les cartes de paiement électroniques. Payer votre voyage dans le métro de Moscou est déjà possible avec une bague ou un bracelet! Il s'agit en effet de gadgets de paiement sans contact que tous les passagers peuvent acheter dans les boutiques du métro de Moscou et dans les magasins de souvenirs, d’après le service de presse du métro de Moscou.

«La possibilité de payer les transports avec une bague a été créée pour le première fois dans le monde», note le service de presse.

© Sputnik . Ramil Sitdikov Un ticket de métro spécial gratuit pour les supporters

Avoir un anneau qui a le pouvoir spécial de payer, c’est intéressant, mais voyager gratuitement l’est encore plus! Les supporters munis d’un Fan ID et d’un billet pour un match peuvent se déplacer sans payer dans le métro de Moscou le jour du match, ainsi que les deux jours précédents et les deux jours suivants, d'après le site officiel des transports publics de Moscou.

En toute sécurité, mais sans poubelles

Le métro de Moscou disposait des poubelles jusqu’au début des années 1990. Plus tard, il a été décidé de les enlever pour des raisons de sécurité.

Donc, si vous avez quelque chose à jeter dans la main, veuillez attendre la fin de votre voyage dans le métro.

Une fontaine souterraine

© Sputnik . Sergey Pyatakov La fontaine à la station Rimskaïa du métro de Moscou

La station Rimskaïa, ainsi nommée en hommage à la capitale italienne, est la seule du métro de Moscou à être décorée d’une fontaine. On peut voir cette fontaine, ou plutôt un mur d’eau, derrière les sculptures représentant Rémus et Romulus assis sur une colonne. Des architectes italiens ont participé à la création du projet de décor de la station.

Architectes français dans le métro moscovite

© Sputnik . Vladimir Fedorenko L’entrée de la station Kievskaïa du métro moscovite

Des architectes français ont participé à la création d’une entrée de la station Kievskaïa des lignes Filevskaïa et Circulaire. Un édicule offert par la France en 2007 a été créé selon les projets d’Hector Guimard, auteur des édicules de métro de Paris des années 1900-1910.

Le vitrail Ryaba la Poule installé à la station Madeleine à Paris est un cadeau offert par le métro de Moscou en 2009 en signe de reconnaissance pour l’aide française. Le vitrail représente une poule géante et son œuf en or de 80 kg.

© AFP 2018 Boris Horvat Ryaba la Poule

Cette œuvre s’inspire de l’adorable conte russe «Ryaba la petite poule aux œufs d’or». On y retrouve d’autres symboles de la Russie et de l’URSS: l’aigle, la croix orthodoxe, la faucille et le marteau, l’étoile rouge, le fer à cheval, et même des boulons et des vis ajoutés en relief sur 20 panneaux provenant des verreries russes de Gous-Khroustalnyy.