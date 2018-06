Pont de Crimée: un nouveau cap dépassé et le sens le plus emprunté

Plus de 500.000 véhicules ont emprunté le pont de Crimée depuis son ouverture, le 16 mai dernier, emboîtant le pas à Vladimir Poutine qui a été le premier à le tester à la tête d'un convoi de 30 camions, a annoncé le centre d'information Krymski most (Pont de Crimée).

«Quelque 508.000 véhicules ont emprunté le pont de Crimée dans les deux sens depuis son inauguration, dont environ 4.900 cars touristiques et de lignes régulières», selon le centre d'information Krymski most (Pont de Crimée).

Du 16 mai au 19 juin, le trafic a dépassé les 274.000 véhicules vers la Crimée et les 233.000 venant de la péninsule.

Vladimir Poutine a été le premier à traverser le pont au volant d'un poids lourd le 15 mai, soit six mois avant les délais prévus.

Le lendemain, la circulation a été ouverte des deux côtés du pont. Durant la première heure de mise en service, plus d'un millier de véhicules ont emprunté le pont. Une semaine plus tard, ils étaient déjà plus de 108.000.

Le pont, qui relie la Crimée au territoire de Krasnodar, est le plus long de Russie, avec ses 19 km. Le chantier a été lancé en février 2016. La structure du pont repose sur 7.000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction a utilisé une quantité de fer qui aurait été suffisante à ériger 32 Tours Eiffel. La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens par jour (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an).