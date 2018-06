En Russie, un tigre sort sur la route et étonne le conducteur d'un véhicule (vidéo)

Le conducteur d'une voiture qui circulait sur une route passant près de la réserve nationale Terre du léopard, dans l'Extrême-Orient russe, a eu la chance de filmer un tigre de Sibérie, a annoncé le service de presse du parc.

Le félin avait l'intention de traverser la route, mais, voyant le véhicule, a pris la sage décision de s'arrêter sur le bas-côté. Le tigre a observé un moment l'homme, qui gesticulait et lui criait quelque chose, avant de disparaître dans la forêt.

L'auteur de la vidéo filmait l'animal sur son portable, ne pouvant s'empêcher de lui répéter à plusieurs reprises «Mon beau!», l'exhortant à «ne pas s'éloigner» et l'invitant à lui faire «un petit sourire».

Les spécialistes de la réserve ont ainsi réussi à établir qu'il s'agissait de la jeune femelle portant le numéro T6F. Ils ont précisé que la tigresse avait adopté un comportement tout à fait adéquat, cherchant prudemment à s'éclipser.

«Les routes traversent toutes les aires de répartition du tigre de Sibérie, notamment la réserve Terre du léopard, ce qui fait que de telles rencontres sont possible et, grâce aux technologies modernes, les hommes enregistrent de plus en plus souvent des cas semblables», a indiqué Dina Matioukhina, experte de la réserve.

Le tigre de Sibérie, également appelé tigre de l'Amour, est le plus grand de tous les tigres. Dans les années 1940, seuls 40 individus subsistaient à l'état sauvage, selon le WWF. Grâce à toute une série de mesures et à une lutte intense contre les braconniers, il a été possible de faire augmenter sa population.