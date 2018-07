Un ours prend en otage une Russe

Une habitante de la région de Vologda (nord-ouest de la Russie) a rencontré dans une forêt un ours et est restée sur les lieux jusqu’à l’arrivée des secouristes, a indiqué une source au sein des services de secours locaux.

Une habitante de 31 ans de la région de Vologda (nord-ouest de la Russie) partie en forêt pour faire une cueillette de baies est tombée nez-à-nez avec une ourse et ses petits, a annoncé le journal Rossiiskaya Gazeta qui tient l'information des services de secours locaux.

L'animal n'a pas attaqué la femme, mais il n'a pas poursuivi son chemin non plus. L'ourse est restée à l'observer gardant une distance d'environ trois mètres. Pour éviter tout geste brusque, la femme ne s'est pas décidée non plus à quitter les lieux et a appelé les secours. Le journal ne précise pas combien de temps elle a dû passer à proximité de l'ourse.

Lorsque les secouristes l'ont retrouvée, ils ont fait fuir l'ourse et ses petits au moyen de fusées de signalisation et ont raccompagné la femme jusque chez elle.

Début juin, des policiers de la ville de Pétchora, dans la république des Komis (également dans le nord-ouest de la Russie), ont chassé un ours d'un terrain de jeu pour enfants à bord d'un véhicule avec sirène.